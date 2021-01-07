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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف 1.2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بكفر الشيخ

الخميس 07/يناير/2021 - 10:37 ص
سعفان
سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 85 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 712 شابًا.

وقال الوزير، إن المديرية قامت باستخراج 450 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية بواقع مليون و242 ألفًا و500 جنيه لـ2485 عاملا، وصرف منح للرعاية الصحية لـ9 عمال آخرين بمبلغ 22 ألف جنيه.

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