حبس مدير شركة حجب 20 أسطوانة أكسجين عن التداول بالقاهرة

قررت النيابة العامة، حبس مدير شركة عدد وأدوات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 20 أسطوانة غاز أكسجين وحجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر الرسمي وتحقيق أرباح غير مشروعة.وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.وتمكن رجال مباحث التموين بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من ضبط 20 أسطوانة غاز أكسجين تم حجبها عن التداول بغرض بيعها فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن إحدى شركات لتجارة العدد والأدوات "بدون ترخيص".