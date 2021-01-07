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مصر

تحصيل 304.5 مليون جنيه معاشات ومستحقات لمصريين بالأردن

الخميس 07/يناير/2021 - 10:33 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت مليونًا و555 ألفًا و624 جنيهًا.

وقال "سعفان"، في بيان اليوم الخميس، إنه تم تحويل معاشات الضمان الاجتماعي الشهرية بمبلغ 100 مليون و394 ألفًا و916 جنيهًا.

ولفت إلى نه تم تحصيل وتحويل مستحقات الضمان الاجتماعي للمواطنين المصريين الذين غادروا الأردن نهائيا لنحو 6763 مواطنا مصريًا، حيث بلغت المستحقات المحولة 12 مليون و792 ألفًا و650 دولارًا، وذلك خلال العام المنصرم 2020.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال العام المنصرم 2020 عن توفير 386 فرصة عمل والعقود التي تم التصديق عليها، فضلا عن تسوية 84 شكوي وديًا، وإحالة 88 شكوي للقضاء وإلى وزارة العمل وتم حلها وذلك من إجمالي الشكاوي الواردة للمكتب البالغة 172 شكوى عمالية.

وأوضح الملحق العمالي طلعت السيد، أنه تم خلال العام إصدار 98 شهادة مستثمر للخروج من الأردن والعودة، و158 شهادة طلاب للخروج من الأردن والعودة للأم وأبناءها، و193 موافقة على استخراج وتجديد تصاريح عمل السيدات، وفي مجال العلاقات والتواصل والاجتماعات والرد على الاستفسارات وحل الشكاوى العاجلة والبسيطة وتقديم الاستشارات فقد قام المكتب بـ35 زيارة ميدانية للمنشات وأصحاب الأعمال، و44 لقاءً واجتماعًا مع التجمعات العمالية، 226 لقاءً واجتماعًا وزيارة للجهات الحكومية المعنية، فضلا عن 10 آلاف و895 استشارات واستفسارات ومساعدات وشكاوى عبر الهاتف وحلها.

وبين أن المكتب يعمل وبشكل مستمر على توعية المواطنين العاملين في الأردن بضرورة الحرص على الالتزام بكافة تعليمات التباعد الجسدي، وأخذ كافة الاحتياطات لمنع انتشار فيروس كورونا، كما يتم توعيتهم بكافة الحقوق والواجبات والالتزام بالتشريعات والقوانين التي تضمن سلامتهم واستقرارهم.

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