سيارة «مهنتك مستقبلك» تصل حى المناخ في بورسعيد

استقبل حي الزهور بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، سيارة مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها وزارة القوى العاملة تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.وأشار فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، إلى أن المبادرة تهدف إلى تدريب أكبر عدد من أبناء بورسعيد في مجال الكهرباء والخياطة والسباكة، وذلك لتأهيل الشباب ليكونوا يد العون في بناء مستقبل الوطن.وأوضح أن السيارة المتنقلة ستتمركز بحي الزهور لمدة شهر كامل، وأنها مجهزة بالمعدات والآلات والخامات التي يحتاجها المتدربون، وذلك بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة.