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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع 1000 صندوق لجمع القمامة على المحال التجارية ببورسعيد

الخميس 07/يناير/2021 - 10:31 ص
صندوق كمامه
صندوق كمامه
بورسعيد:شيماء رشاد
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بدأت إدارة شؤون البيئة بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، توزيع 1000 صندوق لجمع القمامة على المحال التجارية بسعر التكلفة.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، إلى أن ذلك في إطار جهود الحي المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة بمختلف مناطق وقطاعات الحي.

وجرى البدء في توزيع 1000 صندوق لجمع القمامة والمخلفات على المحال التجارية الواقعة في نطاق الحي، وذلك بهدف تجميع قمامة المحلات بها على أن تقوم السيارات التابعة للحي بنقلها بانتظام لأماكن التجميع ومصانع تدوير القمامة.

وأكد أن توزيع هذه الكمية من الصناديق الصديقة للبيئة يأتي كمرحلة أولى تليها مراحل أخرى لتعميم توزيع هذه الصناديق على جميع المحال الواقعة بنطاق الحي، لافتا إلى أن سعة الصندوق تصل إلى 240 لترًا وهو مزود بعجلات لسهولة نقله، كما أنها ستكون شرطا إلزاميا لتجديد رخص هذه المحال.

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