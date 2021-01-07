التعليم: إقبال شديد على المنصات والقنوات التعليمية من الطلاب

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك إقبال كبير من الطلاب على منصات التعلم والقنوات التعليمية لاستكمال المناهج والتي تستمر حتى 15 يناير الجارى، وفقًا لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.وأكد أن الإقبال على المنصات التعليمية، زاد الفترة الأخيرة بعد توقف الدراسة بالمدارس، وأصبح لا يوجد لدي الطلاب سوى المنصات التعليمية الاون لاين، لتلقي شرح ماتبقي من المناهج التعليمية.جدير بالذكر أن الوزارة وفرت جميع المناهج التعليمية للطلاب على المنصات الالكترونية المختلفة، إضافة إلى القنوات التي تم إطلاقها مؤخرا.وكان قد شدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على ضرورة استكمال المناهج التعليمية حتى يوم 12 يناير الجاري، خاصة بعد قرار تأجيل الامتحانات لبعد يوم 20 فبراير وانتهاء إجازة منتصف العام الدراسي.