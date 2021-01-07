القبض على شخص بـ54 جوال ذهب ومعدات تنقيب فى أسوان

نجح ضباط مديرية أمن أسوان، اليوم الخميس، من القبض على شخص في مجال التنقيب عن خام الذهب، وبحوزته جولات بها خام الذهب.تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بأنه تم القبض على شخص وسيارة، و54 جوالًا من خام الذهب تزن حوالي 2.700 طن، وهيلتي وبوتجاز وخزان مياه فارغ كبير وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها للوصول إلى الأسباب وراءها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.