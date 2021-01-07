خروج 6 متعافين من كورونا بمستشفى الكرنك الدولي

شهدت مستشفى الكرنك الدولي بكورنيش النيل وسط مدينة الأقصر، خروج 6 حالات شفاء وتعافى من فيروس كورونا، بعد تلقيهم بروتوكول العلاج اللازم من وزارة الصحة داخل قسم العزل المخصص بالمستشفى خلال الفترة الماضية، ويجرى مواصلة دعم الحالات التي تتلقى العلاج داخل قسم العزل بالمستشفى.وتقدم الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، بالشكر للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر لدعمهما الدائم للمستشفى والطاقم الطبي داخل قسم العزل بالمستشفى وتوفير كافة المتطلبات لتقديم أفضل خدمات طبية للحالات داخلها.وناشد الدكتور خلف عمر مدير عام مستشفى الأقصر العام، جميع المواطنين بضرورة الوعي بخطورة الوضع الحالي في ظل تفشى الوباء، ومنع التجمعات وارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، موضحا أن ارتداء الكمامة تقى من الإصابة بالعدوى بنسبة 60٪، بالإضافة لعدم التواجد في أماكن الزحام المختلفة والرجوع إلى السوائل والفواكه والخضروات والفيتامينات.جدير بالذكر، أن وزارة الصحة المصرية كانت قد أبقت على مستشفى العديسات بالأقصر كعزل صحى وحيد بالمحافظة بعد الموجة الأولى لفيروس كورونا، وذلك بعد قرار غلق عدد 4 مستشفيات عزل آخرين " مستشفى الأقصر العام، مستشفى إسنا التخصصي، مستشفى القرنة المركزي، وعزل المدينة الشبابية بالطود"، ولاتزال المستشفى تقدم الدعم الكامل لكافة الحالات المصابة بكورونا حتى الشفاء التام.كانت قد شهدت مستشفى الأقصر العام، زيارة للدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، للتأكد من سير العمل وانتظام تواجد الأطقم الطبية، وكذلك توافر مخزون الأكسجين بالخزانات والاسطوانات المتحركة، كما تفقد الدكتور طاهر أيوب، قسم العزل بالمستشفى، وقد رافقه كل من مسؤول مستشفيات العزل الدكتور بكري عبد الستار، ومسؤول غرفة إحالة حالات كورونا دكتور كيرلس طلعت، وكذلك مسؤول غرفة طوارئ بالمديرية دكتور هيدرا عادل.