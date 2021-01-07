ببطولة مينا مسعود.. التفاصيل الكاملة لفيلم «في عز الضهر»



- التصوير نهاية الشهر الجاري بميزانية ضخمة

- قائمة أبطال الفيلم



- خطة توزيع عالمية للفيلم وتقديمه في جزأين

تصدر النجم المصري العالمي مينا مسعود، صاحب المليار دولار إيرادات في سينما هوليود بفيلم "علاء الدين" الذي شارك في بطولته بجانب ويل سميث ونعومي سكوت، عناوين الصحف وترندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الحالي بعد وصوله القاهرة قادمًا من دبي، وذلك عقب إتمام تعاقده علي فيلم "في عز الضهر" الذي قرر أن يطل من خلاله علي جمهوره في مصر والوطن العربي وترصد "الدستور" التفاصيل الكاملة لهذا العمل السينمائي الضخم.تعود فكرة عمل مينا مسعود في مصر إلى رغبته الشخصية في هذا منذ أن ذاع صيته عالميًا بفيلم "علاء الدين"، وهو ما أعلنه خلال تواجده عام 2019 في مهرجان الجونة، كما عبر عن مدي إعجابه وقتها بالكوميديا المصرية وأنه تعلم من أعمال الزعيم عادل أمام والفنان إسماعيل ياسين، ومنذ ذلك الوقت ومينا مسعود يتلقى عروض للمشاركة في أعمال مصرية سواء كبطولة أو حتي علي سبيل الظهور الخاص بعدد من المشاهد، ولكنه كان يرفض إلي أن تلقي عرض بطولة فيلم "في عز الضهر" والذي وافق عليه بعد فترة مفاوضات أستمرت لعدة شهور.الفيلم من إخراج مرقس عادل ومن إنتاج شركة جديدة في السوق المصري تحمل اسم "سيجنال فيلم" ويمتلكها أكثر من شخص غير معروفين إعلاميًا ولكن من بينهم رجل أعمال يدعي عادل سعد، وهو الشخص الذي التقي مينا مسعود معه صورة علي متن الطائرة أثناء مجيئه للقاهرة، والمفاوضات بدأت مع مينا منذ عدة شهور، ولعب المخرج مرقس عادل دور كبير في إقناع مينا بالفيلم حيث أن الثنائي على تواصل دائم نظرًا لأن "عادل" خريج أكاديمية نيويورك والتقي بمينا أكثر من مرة، إلى جانب أن المنتج عادل سعد وعد مينا بتحقيق كل ما طلبه في أولي تجاربه بمصر.وأكد مصدر مقرب من مينا مسعود أنه أعجب بقصة الفيلم الذي كتبه كريم سرور، ووجد فيه ما كان يحلم بتقديمه في أولي تجاربه ببلده ومسقط رأسه، والتي تحتوي علي العديد من الخيوط الدرامية والتفاصيل الهامة وتطرح وتناقش العديد من القضايا، وبالفعل يظهر مينا مسعود كزعيم عصابه ويواجه العديد من المخاطر بعد هروبه إلي مصر، ورصدت الجهة المنتجة ميزانية ضخمة للفيلم لكي يخرج بأفضل شكل وبتقنيات جديدة لم تستخدم من قبل في أي عمل مصري بجانب الأبهر علي مستوى الصوت والصورة.وتعاقد حتي الآن علي الفيلم كل من الفنانة هنا الزاهد، ومحمد علي رزق، ومحمد عز، ومحمود حجازي وهو ما تم إعلانه بشكل رسمي، وأضاف مصدر من صناع الفيلم لـ " الدستور" أن الشركة المنتجة تفاوض حاليًا عدد من نجوم الصف الأول في مصر ووصلوا لاتفاقات نهائية مع أغلب الأسماء التي تم ترشيحها، ومن بينهم بيومي فؤاد.وستعلن الجهة المنتجة أبطال الفيلم بشكل نهائي الأسبوع المقبل بعد إبرام التعاقدات مع باقي الأبطال، كما سيضم الفيلم نجوم عرب قدموا تجارب عالمية واستقروا عليهم بشكل نهائي وجاري إتمام تعاقداتهم حاليًا ليتم إعلانهم في المؤتمر الخاص بالفيلم الأيام المقبلة.وأشار المصدر في حديثه لـ " الدستور" أن الفيلم يتم التخطيط لحملة دعائية وترويجي عالمية له من الآن فلن يقتصر عرضه على دور العرض المصرية بل سيتم عرضه في الوطن العربي بالكامل بجانب عدد من دور العرض في أمريكا، حسب الخطة التي وضعتها الجهة من المنتجة مع شركات التوزيع بجانب أن هناك اتفاق نهائي من جانب منتجي الفيلم وأحد المنصات العالمية بالحصول على حقوق عرض الفيلم، وهو ما يعد نقلة جديدة وتطور كبير للسينما المصرية وهو ما كان يخطط له مينا مسعود بأن يترك بصمته في أولي تجاربه بمصر.ونص التعاقد على تقديم مينا مسعود جزأين من الفيلم، وبداية التصوير ستكون نهائية الشهر الحالي ويقوم مينا حاليًا بعمل البروفات والتحضيرات المبدئية مع صناع وأبطال الفيلم كما يتدرب على اللهجة المصرية واللغة العربية بشكل متقن واحترافي على يد متخصصين.يشار إلى أن مينا مسعود بدء مسيرته الفنية عام 2011 حيث مثل دور قصير في المسلسلين التلفزيونيين "نيكيتا وCombat Heart"، كما اشترك دور جاريد مالك في سلسلة "Open Heart" عام 2015، بالإضافة إلى دور طارق كسار في مسلسل "Jack Ryan "من إنتاج شركة أمازون برايم، والنقلة في مسيرته الفنية وشهرته العالمية جاءت عند اختياره من وسط 200 ممثل، تقدموا لعمل اختبارات فيلم علاء الدين لتقديم دور البطولة بجانب ويل سميث، وتخطت إيرادات الفيلم مليار دولار وحقق نجاحا عالميا.