تصدرت الترند بسبب عمرو دياب.. أبرز المعلومات عن كارولينا زبكوف

حالة من الجدل أثارتها الفنانة النمساوية كارولينا زبكوف حتى تصدرت الترند خلال الساعات القليلة الماضية بعد انتشار شائعات كثيرة حول ارتباطها بالمطرب عمرو دياب، إلا أنها سرعان ما أظهرت الحقيقة من خلال منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي قالت من خلاله إنها أخذت صورة مع هذا الشاب المصري الوسيم ولم تتزوجه، في هذا السياق ترصد ""الدستور أبرز المعلومات عنها.1- لديها ابنة تدعى ناتالي عمرها 5 سنوات.2- تعمل عارضة أزياء.3- حاصلة على جائزة هوت كوتور العالمية.4- سفيرة للعديد من شركات التجميل وبيوت الأزياء العالمية.5- تحظى بجماهيرية كبيرة على موقع "إنستجرام".6- وصلت دبي ضمن حملة الترويج لسلسلة مطاعم شهيرة.7-حصلت على لقب ملكة جمال لاتفيا.