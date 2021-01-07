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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران للتدريب» تحصل على الأيزو لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية

الخميس 07/يناير/2021 - 10:15 ص
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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صرح الطيار عبد الهادي الشقنقيري رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، بأن أكاديمية مصر للطيران للتدريب نجحت في اجتياز تفتيش شركة SGS المانحة للشهادات الآيزو.

وأكد الطيار وليد سليمان نائب رئيس الأكاديمية أن فريق العمل بالأكاديمية لم يدخر أي جهد في اتباع كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح التفتيش، وذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران باتباع كافة المعايير الدورية والالتزام بتجديد الاعتمادات الدولية.

وأوضح أن الأكاديمية حصلت على شهادة الأيزو 45001:2018 لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية دون وجود اية ملاحظات، وقد أبدى وفد الشركة رضاهم بالعملية التدريبية والإشادة بمجهودات الإدارة العامة للجودة برئاسة المهندس حاتم عبد الحكيم وقسم السلامة والصحة المهنية برئاسة محمد شبيب وما تتمتع به الأكاديمية من منظومة تدريب عالية الجودة تضاهى المستويات العالمية.

وبذلك تعد الأكاديمية هي أول أكاديمية تدريب تحصل على هذه الشهادة على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأضاف الشقنقيري أن هذه الشهادة تأتي تزامنًا مع استلام أكاديمية مصر للطيران للتدريب لأحدث أجهزة الطيران التمثيلي من طراز الإيرباص A320neo بالإضافة إلى حصوله اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية EASA ليصبح جاهز لاستقبال تدريب الطيارين بشركات الطيران المختلفة التي تمتلك نفس الطراز، وهذا يؤكد على ريادة الأكاديمية بين المراكز العالمية المتخصصة في مجال التدريب ومواكبتها لأعلى المقاييس العالمية.

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