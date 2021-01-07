رغم أحداث الكابيتول.. استكمال إجراءات المصادقة على فوز بايدن

يعقد مجلسا النواب والشيوخ الآن جلسة مشتركة لاستكمال إجراءات المصادقة على فوز الرئيس الامريكي جو بايدن.يأتي هذا في أعقاب انقلاب العديد من حلفاء ترامب عليه بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونجرس في واشنطن إيمانًا منهم بما يكرّره دومًا من أنّ الانتخابات الرئاسية "سُرقت" منه.وأثارت أعمال العنف التي جرت الأربعاء وطريقة تعامل ترامب معها، وتمسّكه بمزاعم لا أساس لها من الصحّة بأنّه خسر الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر بسبب عمليات تزوير واسعة النطاق لم يقدّم أيّ دليل على حدوث أي منها، وغير ذلك من السلوكيات الغريبة، تساؤلات حول القدرات الذهنية للرئيس الأميركي على إكمال الأسبوعين المتبقيين من ولايته.