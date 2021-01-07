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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حريق بشقة سكنية في المرج

الخميس 07/يناير/2021 - 10:14 ص
حريق
حريق
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سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة، على حريق محدود شبّ في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج، دون وقوع ضحيا أو مصابين.

تلقى مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء، وبالانتقال والفحص تبيّن نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الثالث، كائنة في عقار مكون من 4 طوابق، وجرى إعداد كردون حول العقار، ومحاصرة النيران خشية امتدادها إلى العقارات المجاورة والشقق السكنية الموجودة في ذات العقار.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران ومحاصرتها وإخمادها، وجرت عمليات التبريد لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مره أخرى، وتبيّن أنّ الحريق لم يسفر عن خسائر أو إصابات بشرية، وأسفر عن بعض التلفيات بالشقة محل البلاغ.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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