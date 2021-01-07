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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يمدد تعليق العمل بالمدارس والجامعات في كردستان

الخميس 07/يناير/2021 - 10:12 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
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أعلنت حكومة إقليم كردستان بالعراق تمديد تعليق العمل الرسمي في المدارس والجامعات، لتفادي عودة ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد أن شهد تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس "إنه بعد الاستشارة مع وزارة الصحة حول الوضع من فيروس كورونا، بخاصة تفشي الفيروس من جديد بعدة دول، تم القرار ولحماية صحة الطلبة والمعلمين تعليق الدوام حتى الـ 16 من يناير، في المدارس والمعاهد والجامعات".

يذكر أن مجلس وزراء الإقليم وافق على أن يقتصر الفصل الأول من العام الدراسي 20202021 على المرحلة الثانية عشرة الثانوية والمرحلتين الأولى والثانية من الدراسة الابتدائية، وأن تكون المراحل الأخرى من الابتدائية والثانوية بنظام التعليم عن بُعد (أون لاين) للحد من تفشي كورونا، إلا أن اللجنة العليا عدلت عن هذا القرار لتعلق المراحل الدراسية كافة في أول نوفمبر الماضي.

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