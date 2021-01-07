طرق العناية بالشعر فى فصل الشتاء

غسل الشعر 3 مرات أسبوعيًا

استخدام الشامبو خالي من الكبريتات

استخدام البلسم

تجنب الاستحمام بالماء الساخن

الاهتمام بالنظام الغذائي الخاص بك

التخلص من أطراف الشعر

استخدام فيتامين "هـ"

استخدام الكريمات بدلًا من السيرم

الكثير لا يعرفون أن برد الشتاء يؤثر على الشعر، حيث إن درجات الحرارة المنخفضة توثر بشكل كبير على صحة الشعر خلال فصل الشتاء.ويقدم موقع "helth line" مجموعة من النصائح لحماية شعرك من التلف خلال فصل الشتاء:يجب غسل الشعر بمعدل مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع حتى لا تسمح بجفافه في البرد.يجب الابتعاد عن الشامبو الذي يحتوي علي الكبريتات، حيث إن الكبريت عنصر شائع جدا في الشامبو، ولكن يلحق ضررًا بالغًا بشعرك، لأنه يستهلك جميع الزيوت المفيدة والمغذية للشعر.من الأفضل أن يكون البلسم الذي تستخدمه لشعرك غنيًا وسميكًا ورطبًا للغاية، ويحتوي على الأحماض الدهنية والمرطبات مثل بروتين الصويا والبانثينول، وهذه المكونات تحافظ على رطوبة الشعر.من أكثر الأخطاء الشائعة الخروج بعد الاستحمام بالماء السخن، فهذا يضر بفروة الرأس والبشرة، ولذلك يجب أن يكون الماء فاترًا أثناء الاستحمام.تناول الأطعمة التي تحتوي على الزيوت والمعادن والفيتامينات يجعل شعرك صحيًا للغاية.يجب التخلص من الأطراف الجافة بشكل مستمر للسماح للشعر بأن ينمو مجددًا.ظروف الطقس في فصل الشتاء والرياح القاسية تصيب شعرك بالتقصف والتلف، لذلك عليك باستخدام زيت يحتوي على فيتامين "هـ" لتدليك الشعر وتدليك فروة الرأس يجدد مظهره ولمعانه.استخدام السيرم يكون طبقة دهنية سميكة على الشعر، مما قد يمنع وصول الزيوت الطبيعية إليها، ولذلك استخدام الكريمات كان الأفضل لأنها تعطي الشعر ترطيبًا جذابًا.