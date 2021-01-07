طرق العناية بالشعر فى فصل الشتاء
الخميس 07/يناير/2021 - 10:21 ص
هويدا سعيدطباعة
الكثير لا يعرفون أن برد الشتاء يؤثر على الشعر، حيث إن درجات الحرارة المنخفضة توثر بشكل كبير على صحة الشعر خلال فصل الشتاء.
ويقدم موقع "helth line" مجموعة من النصائح لحماية شعرك من التلف خلال فصل الشتاء:
غسل الشعر 3 مرات أسبوعيًا
يجب غسل الشعر بمعدل مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع حتى لا تسمح بجفافه في البرد.
استخدام الشامبو خالي من الكبريتات
يجب الابتعاد عن الشامبو الذي يحتوي علي الكبريتات، حيث إن الكبريت عنصر شائع جدا في الشامبو، ولكن يلحق ضررًا بالغًا بشعرك، لأنه يستهلك جميع الزيوت المفيدة والمغذية للشعر.
استخدام البلسم
من الأفضل أن يكون البلسم الذي تستخدمه لشعرك غنيًا وسميكًا ورطبًا للغاية، ويحتوي على الأحماض الدهنية والمرطبات مثل بروتين الصويا والبانثينول، وهذه المكونات تحافظ على رطوبة الشعر.
تجنب الاستحمام بالماء الساخن
من أكثر الأخطاء الشائعة الخروج بعد الاستحمام بالماء السخن، فهذا يضر بفروة الرأس والبشرة، ولذلك يجب أن يكون الماء فاترًا أثناء الاستحمام.
الاهتمام بالنظام الغذائي الخاص بك
تناول الأطعمة التي تحتوي على الزيوت والمعادن والفيتامينات يجعل شعرك صحيًا للغاية.
التخلص من أطراف الشعر
يجب التخلص من الأطراف الجافة بشكل مستمر للسماح للشعر بأن ينمو مجددًا.
استخدام فيتامين "هـ"
ظروف الطقس في فصل الشتاء والرياح القاسية تصيب شعرك بالتقصف والتلف، لذلك عليك باستخدام زيت يحتوي على فيتامين "هـ" لتدليك الشعر وتدليك فروة الرأس يجدد مظهره ولمعانه.
استخدام الكريمات بدلًا من السيرم
استخدام السيرم يكون طبقة دهنية سميكة على الشعر، مما قد يمنع وصول الزيوت الطبيعية إليها، ولذلك استخدام الكريمات كان الأفضل لأنها تعطي الشعر ترطيبًا جذابًا.
ويقدم موقع "helth line" مجموعة من النصائح لحماية شعرك من التلف خلال فصل الشتاء:
غسل الشعر 3 مرات أسبوعيًا
يجب غسل الشعر بمعدل مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع حتى لا تسمح بجفافه في البرد.
استخدام الشامبو خالي من الكبريتات
يجب الابتعاد عن الشامبو الذي يحتوي علي الكبريتات، حيث إن الكبريت عنصر شائع جدا في الشامبو، ولكن يلحق ضررًا بالغًا بشعرك، لأنه يستهلك جميع الزيوت المفيدة والمغذية للشعر.
استخدام البلسم
من الأفضل أن يكون البلسم الذي تستخدمه لشعرك غنيًا وسميكًا ورطبًا للغاية، ويحتوي على الأحماض الدهنية والمرطبات مثل بروتين الصويا والبانثينول، وهذه المكونات تحافظ على رطوبة الشعر.
تجنب الاستحمام بالماء الساخن
من أكثر الأخطاء الشائعة الخروج بعد الاستحمام بالماء السخن، فهذا يضر بفروة الرأس والبشرة، ولذلك يجب أن يكون الماء فاترًا أثناء الاستحمام.
الاهتمام بالنظام الغذائي الخاص بك
تناول الأطعمة التي تحتوي على الزيوت والمعادن والفيتامينات يجعل شعرك صحيًا للغاية.
التخلص من أطراف الشعر
يجب التخلص من الأطراف الجافة بشكل مستمر للسماح للشعر بأن ينمو مجددًا.
استخدام فيتامين "هـ"
ظروف الطقس في فصل الشتاء والرياح القاسية تصيب شعرك بالتقصف والتلف، لذلك عليك باستخدام زيت يحتوي على فيتامين "هـ" لتدليك الشعر وتدليك فروة الرأس يجدد مظهره ولمعانه.
استخدام الكريمات بدلًا من السيرم
استخدام السيرم يكون طبقة دهنية سميكة على الشعر، مما قد يمنع وصول الزيوت الطبيعية إليها، ولذلك استخدام الكريمات كان الأفضل لأنها تعطي الشعر ترطيبًا جذابًا.