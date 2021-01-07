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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عاكس شقيقته.. تجديد حبس السائق قاتل زميله بالهرم

الخميس 07/يناير/2021 - 10:08 ص
حبس
حبس
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جدد قاضي المعارضات، حبس سائق لمدة 15 يوما، لاتهامه بقتل زميله، بسبب معاكسة شقيقته.

وكشفت التحريات أنه ورد بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع جريمة قتل بالقرب من منطقة ترسا بشارع الهرم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب وسط بركة من الدماء، وتبين أنه يدعى " م"، يعمل سائقا، وبفحص الجثة تبين إصابته بطعن نافذ في القلب، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بقتل المجني عليه، مشيرا إلى أنه تربطه علاقة صداقة به منذ فترة كبيرة وكان يوميا يسهر معه لتعاطي المخدرات، ويوم الواقعة وبعد الانتهاء من عملهما كسائقين جلسا سويا، لتعاطي سجائر مخدر الحشيش وحدثت وصلة من المزح بينهما، وصارحه بأنه عاكس شقيقته فما كان منه إلا أن أخرج من ملابسه سلاحا أبيضا.

وعلى الفور أخرج الآخر سلاحا أبيضا للدفاع عن نفسه وسدد له طعنه في القلب، وتركه خشيه انتقام أهل المجني عليه، حتى ألقت الشرطة القبض عليه.

وأوضح المتهم أنه لم يقصد قتل المجني عليه بل كان يريد أن يدافع عن نفسه منه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي لتحليل الكشف عن المخدرات، لبيان مدي تعاطيه لها من عدمه واستعجلت النيابة العامة الطب الشرعي لإرسال التقرير النهائي الخاص بسبب وفاة المجني عليه.

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