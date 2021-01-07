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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تبدأ المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح الروسي لكورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 10:01 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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بدأ المتطوعون في الإمارات، اليوم الخميس، المشاركة ضمن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي لفيروس "كوفيد19-" والقائم على الفيروسات الغدية.

واللقاح طوره معهد "جاماليا" الاتحادي الروسي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة في روسيا، وتعد التجارب السريرية للمرحلة الثالثة التي تجرى في الإمارات العربية المتحدة، جزءًا من التجارب التي تُجرى حاليًا في روسيا ودول أخرى في العالم.

وذكرت صحيفة "الرؤية" الإماراتية على موقعها الإلكتروني اليوم، أن دائرة الصحة في أبوظبي تجري التجارب المفتوحة على 500 متطوع مبدئيًا، بإشراف مشترك مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فيما تتولى شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" تطبيق كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها.

ووفق الصحيفة، يشترط ألا يكون المتطوعون قد شاركوا سابقًا في تجارب على لقاحات لفيروس (كوفيد-19)، ولم يعانوا في الأيام الـ14 التي سبقت التطوع من أمراض معدية أو أمراض الجهاز التنفسي الحادة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتطوعين سيحصلون على جرعتين من التطعيم بفارق 20 يومًا بينهما، وسيخضعون للرقابة الصحية من خلال زيارات منتظمة واستشارات عن بعد لمدة 180 يومًا بعد أخذ اللقاح، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

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