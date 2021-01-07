إغلاق منشأتين وتحصيل غرامات فورية في حملة بحى ثان المنتزه

واصل حي ثان المنتزه حملاته تحت إشراف اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، وبتواجد جميع الجهات المعنية التأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن تكثيف الحملات اليومية على مستوى الأحياء، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إلزام المحلات والمواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.وأسفرت تلك الحملة عن رفع الإشغالات التي تشغل حرم الطريق العام وتنفيذ الإغلاق الفوري لمنشآتين مخالفتين، لعدم الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية، وتحصيل غرامات فورية بإجمالي 17450 جنيها، فضلا عن متابعة مدى التزام المحال التجارية بالمواعيد المحددة للإغلاق.وشملت الحملة شارع سلمان الفارسي، وطريق الكورنيش، وملك حفني بحري، وشارع 45 مع ملك حفني بحري، شارع أطلس.جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مسعد معاون المحافظ، ويحيى زكريا سكرتير عام الحي، وجميع ممثلي الإدارات المعنية بالحي من إشغال الطريق والعضو القانوني والمتابعة الميدانية ورخص المحلات والإيرادات.