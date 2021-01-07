دون حضور شعبي.. الأنبا ديمتريوس يترأس قداس عيد الميلاد بكنيسة ملوي

ترأس الأنبا ديمتريوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي، مساء أمس قداس ليلة عيد الميلاد المجيد، وذلك بالكنيسة المرقسية مقر المطرانية.واقتصر الحضور على كهنة الإيبارشية، وعدد محدود من الشمامسة دون حضور شعبي؛ وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتمتنع الإيبارشيات اليوم عن استقبال المهنئين بعيد الميلاد المجيد، واقتصارها على استقبال التهنئة من خلال المكالمات الهاتفية.وتسببت الموجة الأولى من فيروس كورونا؛ في إلغاء احتفالات عيد الميلاد؛ فاحتفلت الكنائس المسيحية بالعيد في أجواء غير مسبوقة، وسط إجراءات احترازية في ظل ما اتخذته الدولة من قرارات للحد من تفشي فيروس كورونا.