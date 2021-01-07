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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

بالخل والليمون.. 5 نصائح لتعقيم الأثاث في ظل أنتشار كورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 10:23 ص
تنظيف الأثاث
تنظيف الأثاث
هويدا سعيد
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مع انتشار فيروس كورونا المستجد، يجب علي كل أم أن تعقم المفروشات وكل أثاث المنزل، للتخلص من أي فيروسات متواجدة داخل المنزل، وبحسب موقع " psychologytoday " يقدم مجموعة من النصائح لتنظيف المفروشات وأثاث المنزل للتخلص من أي فيروسات.

1- المكنسة الكهربائية:

قبل البدء بتعقيم الكنب، استخدم المكنسة الكهربائية لتشفط الأوساخ العالقة فيها والمتراكمة على الزوايا.

2- نزع الأقمشة من الوسائد:

انزعي الأقمشة من الوسائد أولا ثم اغسليه علي درجة حرارة عالية، ثم تنشر في الهواء والشمس.

3- مسح الخشب:

مسح الخشب بمنتجات التنظيف المناسبة، ثم أستخدام الحكول بعد ذلك لتجنب أي فيروس علاق يتم التخلص منه.

4- الخل والليمون:

تعقيم المفروشات عبر وضع قدر قليل من الخل والليمون في الماء عند التنظيف، باستخدام فرشاة الشعر الخشن يزال الوبر عن الكنب، في حال وجود حيوان أليف في المنزل.

بعد خلط المحلول التعقيم بالماء ليجعله أقل تركيزًا، سوف يساعد في توزيعه بشكل أكبر، ثم تستخدم اسفنجة نظيفة لفرك الكنب بها جيدًا وإذا كان قماش الأريكة قويًّا، يجب استخدام الفرشاة لفرك وإزالة الأوساخ لنظافة أكثر.

5- مكنسة البخار لتعقيم الكنب:

استخدام البخار للتعقيم فهو فعال في عملية التعقيم، ويتم التخلص من أي فائض من محلول التعقيم العالق على الكنب عن طريق شفطه بالمكنسة العادية، وفتح النوافذ وتشغيل المروحة لتجفيف الكنب.

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