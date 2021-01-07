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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«كلب» يقود عامل للحبس 4 أيام في إمبابة

الخميس 07/يناير/2021 - 09:57 ص
حبس
حبس
ندى حمدي
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أمر المستشار هشام رفعت الشريف، رئيس نيابة إمبابة بحبس شاب روع آخر وهدده بـ"كلب" داخل موقف السيارات بالمنطقة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم تهمتي البلطجة وحيازة "كلب" بدون تصريح من الجهات المختصة.

وكشفت التحقيقات أنه لامتلاك أي "كلب" يجب الحصول على تصريح من وزارة الزراعة وآخر من الطب البيطري.

بداية الواقعة، كانت بتداول مقطع فيديو بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لشخص يروع المواطنين باستخدام كلب.

وأمكن من خلال تحريات الأجهزة الأمنية، تحديد هوية الشخص المعنى بالفيديو، وتبين أنه عامل، وورود بلاغ لقسم شرطة إمبابة من طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق مصاب بسحجات بالساعد واليد والقدم، بأنه حال تواجده بموقف السيارات حدثت مشادة كلامية بينه وبين عامل كارتة تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها الشخص المعني بالفيديو لمناصرة عامل الكارتة ممسكًا "كلب" وتعدى عليه محدثًا إصابته.


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