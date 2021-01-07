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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير الإسكان يستعرض آليات تطوير 1500 قرية ضمن «حياة كريمة»

الخميس 07/يناير/2021 - 10:05 ص
وزير الإسكان
وزير الإسكان
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء أمس، مع قيادات الوزارة، لاستعراض آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير نحو 1500 قرية بـ50 مركزًا على مستوى الجمهورية.

وشدد الوزير على ضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل توفير الخدمات المختلفة لأهالينا بتلك القرى، والمتابعة اليومية لهذا المشروع القومى الهام، والعمل على تذليل العقبات، وحل جميع المشكلات التي تواجه التنفيذ.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تمت خلال الاجتماع، مناقشة خطة العمل للبدء فى تنفيذ أعمال التطوير بتلك القرى، وترتيب الأولويات، وتحديد الاحتياجات الفعلية لتلك القرى، وعلى رأسها أعمال البنية التحتية (مياه الشرب - الصرف الصحي - الطرق - أعمال الكهرباء والإنارة - إنشاء وتأهيل المدارس والوحدات الصحية - وغيرها).

وكلف الدكتور عاصم الجزار، بتشكيل لجنة برئاسته لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على أن تنعقد هذه اللجنة بشكل أسبوعي، لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال، والعمل على حل المشاكل والعقبات، التى تواجه تنفيذ أعمال التطوير.

كما كلف الوزير، بتشكيل مجموعات عمل للمرور على القرى التي سيتم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ودراسة الاحتياجات الفعلية للقرى والتوابع، ووضع الخطط والبرامج الزمنية اللازمة للتنفيذ، بجانب تشكيل فرق للمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه على الأرض.

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