استمرار ارتفاع أسعار النفط لليوم الثالث

واصلت أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي مع تراجع مخزون النفط الأمريكي وفوز الحزب الديمقراطي في انتخابات مجلس الشيوخ بولاية جورجيا الأمريكية إلى جانب تأثيرات قرار السعودية خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا.وجرى تداول التعاقدات الآجلة للنفط في بورصة نيويورك للسلع اليوم بنحو 51 دولار للبرميل بعد ارتفاع السعر بنسبة 6% خلال اليومين السابقين، كما تراجع المخزون الأمريكي الأسبوع الماضي بنحو ثلاثة أمثال تقديرات المحللين بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.في الوقت نفسه أشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السعودية رفعت سعر بيع النفط الخام لعملائها في آسيا والولايات المتحدة بعد إعلانها قرارها الأحادي خفض إنتاجها من النفط خلال فبراير ومارس المقبلين.وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 0.9% إلى 51.08 دولار للبرميل تسليم فبراير الماضي في تعاملات بورصة نيويورك للسلع حتى الساعة 2.33 ظهرا بتوقيت سنغافورة.وارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال في أوروبا بنسبة 0.8% إلى 54.74 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل في تعاملات بورصة آي.سي.إي الأوروبية للعقود الآجلة، بعد ارتفاعه أمس بنسبة 1.3%.