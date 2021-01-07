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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

تُناسب قصار القامة.. أفضل فساتين السهرة موضة شتاء 2021

الخميس 07/يناير/2021 - 10:19 ص
فستان حوريو البحر
فستان حوريو البحر
هويدا سعيد
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تبحث كل فتاة عن الإطلالات التي تناسبها وتظهرها في أبهى صورة، خاصة قصار القامة.

وأبدع المصممون في تصميم فساتين السهرة السوداء موضة شتاء 2021، والتي تصب في صالح قصار القامة.


فستان المستقيم
فستان المستقيم
فستان المستقيم:
من أكثر الموديلات التي تتناسب مع أصحاب القامة القصيرة، حيث إن قصة الفستان تتماشي معهم بشكل كبير، وتربعت فساتين السهرة السوداء مستقيمة القصة على عرش الموضة، فهناك فستان مغلف بطبقة من الدانتيل طويل الكمين ومزين بفيونكات على الكتفين.
فستان أسود بقصة حورية
فستان أسود بقصة حورية البحر
فستان أسود بقصة حورية البحر:
تثبت فساتين السهرة بقصة حورية البحر حضورها من جديد، والتي تتانسب بشكل كبير مع قصيرات القامة، وقدمت ماركة ماركيزا تصميم يفيض أنوثة مع قصته الناعمة والتوب الديكولتيه والذيل القصير.
فستان أسود مفتوح
فستان أسود مفتوح من الجانب
فستان أسود مفتوح من الجانب:
تربعت الفستاين ذات الفاتحة من الجانب عرش الموضة لشتاء 2021، والتي تكون مناسبة بشكل كبير للفتاة القصيرة، وقدمت دار الأزياء فستان من الترتر من ماركة درايس فان نوتن، والذي أزدان بالريش حول الحافة.
فستان أسود للمحجبات
فستان أسود للمحجبات موضة 2021
فستان أسود للمحجبات موضة 2021
كان للمحجبات نصيب كبير ضمن إبداعات كبريات الدور العالمية، الفستان على طراز الجلباب من توقيع ماكس مارا، والذي يناسب قصار القامة.

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