تُناسب قصار القامة.. أفضل فساتين السهرة موضة شتاء 2021





وأبدع المصممون في تصميم فساتين السهرة السوداء موضة شتاء 2021، والتي تصب في صالح قصار القامة.





تبحث كل فتاة عن الإطلالات التي تناسبها وتظهرها في أبهى صورة، خاصة قصار القامة.وأبدع المصممون في تصميم فساتين السهرة السوداء موضة شتاء 2021، والتي تصب في صالح قصار القامة.

فستان المستقيم

فستان المستقيم:

من أكثر الموديلات التي تتناسب مع أصحاب القامة القصيرة، حيث إن قصة الفستان تتماشي معهم بشكل كبير، وتربعت فساتين السهرة السوداء مستقيمة القصة على عرش الموضة، فهناك فستان مغلف بطبقة من الدانتيل طويل الكمين ومزين بفيونكات على الكتفين.

فستان أسود بقصة حورية البحر

فستان أسود بقصة حورية البحر:

تثبت فساتين السهرة بقصة حورية البحر حضورها من جديد، والتي تتانسب بشكل كبير مع قصيرات القامة، وقدمت ماركة ماركيزا تصميم يفيض أنوثة مع قصته الناعمة والتوب الديكولتيه والذيل القصير.

فستان أسود مفتوح من الجانب

فستان أسود مفتوح من الجانب:

تربعت الفستاين ذات الفاتحة من الجانب عرش الموضة لشتاء 2021، والتي تكون مناسبة بشكل كبير للفتاة القصيرة، وقدمت دار الأزياء فستان من الترتر من ماركة درايس فان نوتن، والذي أزدان بالريش حول الحافة.

فستان أسود للمحجبات موضة 2021