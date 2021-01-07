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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز القدرات العسكرية

الخميس 07/يناير/2021 - 09:41 ص
كيم جونج أون
كيم جونج أون
وكالات
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ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الخميس، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، تعهد بتعزيز القدرات العسكرية لتحسين الدفاع عن البلاد خلال مؤتمر نادر للحزب الحاكم.

وبدأ المؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم يوم الثلاثاء، ويأتي في وقت تواجه فيه كوريا الشمالية أزمات اقتصادية متزايدة بسبب إغلاقها الحدود لمنع تفشي فيروس كورونا وسلسلة من الكوارث الطبيعية والعقوبات الدولية المرتبطة ببرنامجها للأسلحة النووية.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية، إن كيم ناقش خلال جلسات المؤتمر أمس الأربعاء كيفية تحقيق تحول ملموس في تحسين المستويات المعيشية للشعب بعد يوم من إقراره بأن الأهداف الاقتصادية السابقة لم تتحقق.

ومن أجل تأمين "بيئة سلمية" للشعب والبلد دعا كيم إلى "وضع القدرات الدفاعية للدولة في مستوى أعلى بكثير ووضع أهداف لتحقيق ذلك".

ولم تعلن كوريا الشمالية رسميا تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، لكنها أبلغت منظمة الصحة العالمية برصد آلاف "الحالات المشتبه بها" وفرضت إجراءات مشددة للحد من تفشي الفيروس.

وكشفت صور المؤتمر التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية جلوس الحاضرين على مقربة من بعضهم البعض ودون وضع كمامات.

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