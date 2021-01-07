بيع 196 ألف سهم من «التنمية السياحية» الصينية بـ17 يوان للسهم

جرى اليوم الخميس بيع كمية قدرها 196 ألف سهم من أسهم شركة الأقاليم الغربية للتنمية السياحية الصينية كصفقة واحدة في بورصة شينشن للأوراق المالية، بما يعادل نحو 0.5 % من إجمالي أسهم الشركة المطروحة في البورصة وبقيمة سوقية تبلغ 3.33 مليون يوان.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم إلى أنه تم تداول هذه الكمية من الأسهم كصفقة واحدة بسعر 17 يوان للسهم الواحد بما يقل بنسبة 8.2% عن سعر السهم في بداية تعاملات بورصة شينشن الصينية للأوراق المالية.وتراجع سهم الأقاليم الغربية للتنمية السياحية اليوم بنسبة 9.6% عن مستواه أمس فيما تراجع سعره بنسبة 16% عن مستواه في ختام تعاملات العام الحالي.وتمثل الكمية التي جرى تداولها 5% من متوسط حجم التداول اليومي على سهم الشركة خلال العشرين يوما الماضية.