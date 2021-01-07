أستراليا تبدأ التطعيم بلقاح «كورونا» منتصف فبراير

قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الخميس، إن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا سوف تبدأ من منتصف إلى أواخر شهر فبراير المقبل بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للإصابة.وقال رئيس الوزراء الأسترالي، في تصريحات له، إن موعد بدء التطعيم مشروط بعدد من العوامل منها موافقة إدارة السلع العلاجية والحصول على اللقاح من الجهات الموردة.وأضاف أنه من المتوقع أن توافق إدارة السلع على اللقاح، الذي طورته شركة فايزر الأمريكية، بحلول نهاية يناير الجاري، وبعد ذلك سوف يكون اللقاح متاحا للفئات الأكثر عرضة للاصابة بالفيروس خلال أسبوعين.ومن المتوقع أن تتم الموافقة على لقاح شركتي استرازينكا وأكسفورد في فبراير المقبل.وقال موريسون للصحفيين في كانبرا في خطاب متلفز" الأمر يسير بصورة أسرع مقارنة بعمليات الموافقة على اللقاحات العادية، ولكن دون إغفال أي خطوة"، مشيرا إلى أن عملية التطعيم سوف تتم على خمس مراحل.وقال " أول مرحلتين سوف تقدمان أكثر حلقة حماية واحتواء ضرورية للشعب الاسترالي"، مضيفا أن الحكومة تسعى للبدء بتطعيم نحو 80 ألف مواطن أسبوعيا، والوصول إلى نحو 4 مليون مواطن بحلول نهاية مارس المقبل.وقد سجلت استراليا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 25 مليون نسمة، نحو 28 ألفا و500 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما تعد أقل نسبة إصابة لكل مواطن مقارنة بمعظم الدول المتقدمة، و909 حالة وفاة بسبب الفيروس.