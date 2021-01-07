الأنبا يواقيم يترأس صلوات قداس عيد الميلاد في كنيسة مارجرجس بالأقصر

حتفلت إيبارشية إسنا وأرمنت بالأقصر، بعيد الميلاد المجيد وأقيم قداس العيد وسط أجواء احتفالية ومشاركة محدودة من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة فقط، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.وترأس الأنبا يواقيم، الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقيم بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأرمنت الوابورات، وشاركه في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص انجيلوس منقريوس، والقس دوماديوس عبد السيد، والقس هدرا لطفي، والقس أنطونيوس صدقي، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس العيد، والتي أتنتهت في الساعات الأولى من يوم العيد.وفي نفس السياق، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء عصام يسن، مدير الأمن الأقصر، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس خلال فترة الأحتفال باليلة العيد، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.