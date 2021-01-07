ماكرون يدين أعمال العنف أمام الكونجرس الأمريكي

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، أعمال العنف التي اندلعت أمس الأربعاء، أمام مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول).وقال ماكرون - في بيان مسجل أذاعه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - "نؤمن بقوة الديمقراطية الأمريكية".وكان محتجون مؤيدون للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد اقتحموا أمس الأربعاء مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) مما أدى إلى اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.