زعيم الأغلبية بالشيوخ الأمريكي: لا طعون أخرى على نتائج المجمع الانتخابي

قال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل اليوم الخميس، إنه لا طعون أخرى على نتائج المجمع الانتخابي.وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، رفض اليوم الخميس، خلال جلسة، منفصلة الاعتراض على نتائج الانتخابات في بنسيلفانيا بـ92 صوتا مقابل تأييد 7، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية في خبر عاجل ورد إليها منذ قليل.يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الأربعاء، بأنّ عددًا من الوزراء في إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ناقشوا إمكانية تنحيته بعد أن اقتحم مئات من أنصاره مبنى الكابيتول لتعطيل جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها ويرفض الإقرار بنتيجتها.ويسمح هذا التعديل لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنّه "غير قادر على تحمّل أعباء منصبه".ويتطلّب تفعيل هذا التعديل أن تجتمع الحكومة برئاسة نائب الرئيس مايك بنس للتصويت على قرار تنحية ترامب.