سيناتور ديمقراطي يدعو للتحقيق بشأن اقتحام مؤيدي ترامب الكونجرس

دعا السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، إلى إجراء تحقيق كامل بشأن اقتحام مؤيدي ترامب الكونجرس.جاء ذلك في أعقاب انقلاب العديد من حلفاء ترامب عليه بعد أن اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس في واشنطن إيمانًا منهم بما يكرّره دومًا من أنّ الانتخابات الرئاسية "سُرقت" منه.وأثارت أعمال العنف التي جرت الأربعاء وطريقة تعامل ترامب معها، وتمسّكه بمزاعم لا أساس لها من الصحّة بأنّه خسر الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر بسبب عمليات تزوير واسعة النطاق لم يقدّم أيّ دليل على حدوث أي منها، وغير ذلك من السلوكيات الغريبة، تساؤلات حول القدرات الذهنية للرئيس الأميركي على إكمال الأسبوعين المتبقيين من ولايته.عقب أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول والتي تخلّلها مقتل امرأة بالرصاص، دعا العديد من البرلمانيين وكتّاب الأعمدة في كبريات الصحف اليومية إلى اللجوء لتنحية ترامب حتّى وإن لم يتبقّ سوى أسبوعين لترامب في البيت الأبيضوأرسل جميع النواب الديموقراطيين الأعضاء في لجنة العدل النيابية رسالة إلى بنس يطالبونه فيها بتفعيل التعديل الخامس والعشرين "دفاعًا عن الديموقراطية".