20.3 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 20 ألفا و346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 10 ملايين و395 ألفا و278 حالة.ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 222 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 150 ألفا و336 حالة.