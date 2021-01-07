حظك اليوم.. برج الدلو الخميس 7 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الدلو اليوم الخميس 7 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تستاء بسبب تأخير أو مماطلة والتباس، ومن المستحسن ألا تتخذ أي قرار حاسم أو نهائي هذا اليوم.عاطفيًا: نسيان الصراعات القديمة مع الشريك يجعلك تشعر بمدى روعة قربك منه وإعادة الاستمتاع بالذكريات المشتركة بينكما وكأنكما فى بداية حب جديد.صحيًا: مهما بلغ حجم المشاغل اليومية، يبقى أمامك بعض الوقت لممارسة الرياضة.