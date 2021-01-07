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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مسؤول فلسطيني سابق: التصدي لظاهرة الإرهاب يجب أن يبدأ بتلاميذ سيد قطب

الخميس 07/يناير/2021 - 08:15 ص
عدلي صادق
عدلي صادق
أمينة ذكى
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قال عدلي صادق، مسؤول سابق في وزارة الخارجية الفلسطينية والعضو السابق في المجلس الثوري لحركة فتح، إن جماعة الإخوان المسلمين لا تزال نشطة في الساحة السياسية في العالم العربي والإسلامي وحتى في البلدان غير الإسلامية، التي يرفض الكثير منها تصنيفها على أنها منظمة إرهابية على الرغم من تنفيذها أعمال ارهابية على أرضها، وفقا لما نقله "معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط".

وأضاف صادق، أن جماعة الإخوان المسلمين ليست معتدلة على الإطلاق، لأنها تعتمد على الفلسفة الراديكالية لسيد قطب (1906-1966)، والتي أقرتها الحركات السلفية الجهادية، والتي تدعو إلى التكفير أي اتهام المسلمين الآخرين بالهرطقة والدعوة لقتلهم.

وتابع، أن مفتاح محاربة الإرهاب هو أن يتخلى جميع أتباع قطب، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، عن أيديولوجيته واعتماد أيدلوجية أكثر اعتدالًا.

وقال صادق عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا الشهر الماضي، أنه ليس له أي تفسير عقلاني، مضيفا: "ماذا يريد الإرهابيون من المارة الأبرياء، ماذا لديهم ضد الكنيس اليهودي في فيينا أو ضد مسجد بير العبد في سيناء؟، الكنيس اليهودي ليس في صراع مع المسلمين ويهود فيينا لا يهاجمون المساجد هناك، ما الهدف من قتل المارة وكيف يمكن لهذه الجرائم أن تقدم أي قضية سياسية؟".

وأضاف: "من المعروف أن ما يسمى حركات الإسلام السياسي أرست أسس هذا المرض الإرهاب، وخاصة سيد قطب وكل من تبنى أفكاره واستند في أقواله إلى مؤلفاته، وكانت النتيجة ظهور فقهاء مزعومين، مجنونين يكرهون أنفسهم ومجتمعاتهم، يوهمون أنفسهم بأنهم يستحقون أن يكونوا رعاة الإسلام، بينما في الواقع إنهم ديماغوجيون جاهلون وأغبياء.

واستطرد: "غالبًا ما يستخدم تلاميذ سيد قطب مصطلح (أمة)، إشارة إلى الأمة الإسلامية، ولكنهم لا يشرحون على وجه التحديد أي أمة يشيرون إليها وتشير تصريحاتهم إلى أنهم رغم فخرهم بالأمة، إلا أنهم يبدون كراهية نحو 999 من بين كل ألف من أعضائها!".

وأضاف، أن "التصدي لظاهرة الإرهاب يجب أن يبدأ بتلاميذ قطب، فالادعاء بأن الإخوان المسلمين معتدلون ويتبعون نهج وسطي لا معنى له، طالما أنهم يعتمدون على ما قاله سيد قطب".

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