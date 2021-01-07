استقالة نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي بسبب اقتحام الكونجرس

تقدم نائب مستشار الأمن القومي بالولايات المتحدة الأمريكية مات بوتينجر، باستقالته بسبب اقتحام مبنى الكونجرس من قبل محتجين موالين للرئيس دونالد ترامب، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج الامريكية اليوم الخميس.يأتي هذا ضمن ردة فعل كبيرة وانسحاب للعديد من حلفاء الرئيس الأمريكي ترامب، بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونجرس في واشنطن، إيمانًا منهم بما يكرّره دومًا من أنّ الانتخابات الرئاسية "سُرقت" منه.وأثارت أعمال العنف التي جرت الأربعاء وطريقة تعامل ترامب معها، وتمسّكه بمزاعم لا أساس لها من الصحّة بأنّه خسر الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر بسبب عمليات تزوير واسعة النطاق لم يقدّم أيّ دليل على حدوث أي منها، وغير ذلك من السلوكيات الغريبة، تساؤلات حول القدرات الذهنية للرئيس الأميركي على إكمال الأسبوعين المتبقيين من ولايته.