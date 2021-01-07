حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 7 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العقرب اليوم الخميس 7 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: انتقال القمر الى برجك يساعدك على إيجاد الحلول الناجعة للأزمات المهنية التي تمرّ فيها، وتختار الطريق السليم لنجاحات مهنية مرتقبة ولتحويل كل السلبيات إلى ايجابيات.عاطفيًا: تكون متمردًا ومبتعدًا عن الخط التقليدي في التعبير عن الحب وهذا يخلق جوًا من الحوار والتجديد مع الحبيب.صحيًا: لا ضرر من المحاولة بين الحين والآخر الخروج في رحلة إلى الجبل وممارسة رياضة التسلق.