حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 7 يناير 2021
الخميس 07/يناير/2021 - 08:11 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان اليوم الخميس 7 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: تجد طريقًا يقودك إلى تغيير جذري وجيّد في دخلك المادي ويحسن وضعك المهني، ونكون قادرًا على إنجاح بعض المفاوضات.
عاطفيًا: مبادرة جيدة تجاه الشريك تلقى الأصداء الطيبة التي لم تكن تتوقعها بعد طول انتظار.
صحيًا: حاذر الاستسلام للشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك لاحقًا التخلص منها بسهولة
مهنيًا: تجد طريقًا يقودك إلى تغيير جذري وجيّد في دخلك المادي ويحسن وضعك المهني، ونكون قادرًا على إنجاح بعض المفاوضات.
عاطفيًا: مبادرة جيدة تجاه الشريك تلقى الأصداء الطيبة التي لم تكن تتوقعها بعد طول انتظار.
صحيًا: حاذر الاستسلام للشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك لاحقًا التخلص منها بسهولة