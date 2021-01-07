حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 7 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان اليوم الخميس 7 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تجد طريقًا يقودك إلى تغيير جذري وجيّد في دخلك المادي ويحسن وضعك المهني، ونكون قادرًا على إنجاح بعض المفاوضات.عاطفيًا: مبادرة جيدة تجاه الشريك تلقى الأصداء الطيبة التي لم تكن تتوقعها بعد طول انتظار.صحيًا: حاذر الاستسلام للشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك لاحقًا التخلص منها بسهولة