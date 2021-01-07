تقرير: لهذه الأسباب.. 2021 عام نهاية أردوغان

صبر الحلفاء في الناتو "نفذ"

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الخميس، إن العام الحالي 2021 هو عام المخاطر الكبيرة التي تهدد عرش وحكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث يواجه أردوغان في الداخل حالة من الركود الاقتصادي الكبير فضلا عن تفشي فيروس كورونا في البلاد وهي أمور أدت إلى تقويض شعبية الرئيس التركي في بلاده، وعلى الصعيد الدولي، يواجه تهديدات بالعقوبات الأوروبية وربما المواقف الأقل تصالحية لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.وأضافت "لوموند"، أن أردوغان الأن في مأزق كبير في الداخل فضلا عن كونه بات معزولا دوليا، وتابعت: "لفقد فشل أردوغان في استعادة ثقة الناخبين كما فشل في استعادة الثقة من حلفائه التقليديين في واشنطن كما في بروكسل، لم يعد التساهل معه أمر سهلا، لاسيما فقد فرض الكونجرس الأمريكي عقوبات على تركيا، ردا على شراء نظام صواريخ إس -400 المضاد للطائرات من روسيا، عدو الناتو، وقال الاتحاد الأوروبي إنه مستعد لاتخاذ إجراءات صارمة في حالة استمرار الاستفزازات التركية في شرق البحر المتوسط".وقالت الصحيفة: "لقد نفذ صبر حلف الناتو أيضًا، كما شجب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سياسة تركيا القائمة على الأمر الواقع، وحث أردوغان على العودة إلى سلوك الحلفاء، وبعد ذلك، أخبر بومبيو الذي سيتنحى في نهاية ولاية دونالد ترامب، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا كانت مخطئة في إرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا وكذلك إلى كاراباخ".وقال جان سيلفستر مونجرينيه، دكتور في الجغرافيا السياسية والباحث المشارك في معهد توماس مور: "لقد نفذ صبر الحلفاء لاردغان في النهاية، وهناك الكثير في واشنطن، من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، الذين يعتقدون أنه لم يعد من الممكن التعامل مع السيد أردوغان، وأنه لم يكون هناك أي تساهل معه مستقبلا".كما حذر جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي الخاص السابق لسوريا، من أن "أردوغان لن يتراجع عن خخطه التوسعية" حتى يجد ما يوقفه، فهو متعجرف للغاية ولا يمكن التنبؤ به ولن يوافق ببساطة على حل يربح فيه الجميع.