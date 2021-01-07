رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير: لهذه الأسباب.. 2021 عام نهاية أردوغان

الخميس 07/يناير/2021 - 09:19 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
طباعة
قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الخميس، إن العام الحالي 2021 هو عام المخاطر الكبيرة التي تهدد عرش وحكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث يواجه أردوغان في الداخل حالة من الركود الاقتصادي الكبير فضلا عن تفشي فيروس كورونا في البلاد وهي أمور أدت إلى تقويض شعبية الرئيس التركي في بلاده، وعلى الصعيد الدولي، يواجه تهديدات بالعقوبات الأوروبية وربما المواقف الأقل تصالحية لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وأضافت "لوموند"، أن أردوغان الأن في مأزق كبير في الداخل فضلا عن كونه بات معزولا دوليا، وتابعت: "لفقد فشل أردوغان في استعادة ثقة الناخبين كما فشل في استعادة الثقة من حلفائه التقليديين في واشنطن كما في بروكسل، لم يعد التساهل معه أمر سهلا، لاسيما فقد فرض الكونجرس الأمريكي عقوبات على تركيا، ردا على شراء نظام صواريخ إس -400 المضاد للطائرات من روسيا، عدو الناتو، وقال الاتحاد الأوروبي إنه مستعد لاتخاذ إجراءات صارمة في حالة استمرار الاستفزازات التركية في شرق البحر المتوسط".

صبر الحلفاء في الناتو "نفذ"

وقالت الصحيفة: "لقد نفذ صبر حلف الناتو أيضًا، كما شجب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سياسة تركيا القائمة على الأمر الواقع، وحث أردوغان على العودة إلى سلوك الحلفاء، وبعد ذلك، أخبر بومبيو الذي سيتنحى في نهاية ولاية دونالد ترامب، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا كانت مخطئة في إرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا وكذلك إلى كاراباخ".

وقال جان سيلفستر مونجرينيه، دكتور في الجغرافيا السياسية والباحث المشارك في معهد توماس مور: "لقد نفذ صبر الحلفاء لاردغان في النهاية، وهناك الكثير في واشنطن، من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، الذين يعتقدون أنه لم يعد من الممكن التعامل مع السيد أردوغان، وأنه لم يكون هناك أي تساهل معه مستقبلا".

كما حذر جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي الخاص السابق لسوريا، من أن "أردوغان لن يتراجع عن خخطه التوسعية" حتى يجد ما يوقفه، فهو متعجرف للغاية ولا يمكن التنبؤ به ولن يوافق ببساطة على حل يربح فيه الجميع.

موضوعات متعلقة

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

شبورة مستمرة وفرص أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

بعد التعيينات الرئاسية.. 161 سيدة تحت القبة لأول مرة فى تاريخ البرلمان

مصرع أم ونجلها في حريق منزلهما بكفرالشيخ

الصور

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

الأكثر قراءة

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

خلال ساعات.. مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري الفرنسي

بعد إخلاء سبيله.. الصور الأولى لسيف الدين أحمد المتهم بقضية الفيرمونت

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

دراسة: الأمريكيون من السود الأكثر ترددًا فى أخذ لقاح كورونا

لماذا فشل علاج الاضطراب ثنائى القطب مع غالبية المرضى؟

مواعيد القطارات اليوم الخميس 7-1-2021

إقامة كأس آسيا 2023 فى الفترة من 16 يونيو وحتى 16 يوليو

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
خالد عكاشة
إلى أين تذهب إثيوبيا؟!
المزيد

الثقافة

«سقف الغرفة».. كتاب جديد لسمر طاهر عن دار كتبنا

شاهيناز الفقى: جائزة إحسان عبدالقدوس حافز قوى وتتويج لجهدى

نصير شمة يفوز بجائزة هولندية لأبرز الشخصيات تأثيرا فى 2020

«حكاية بنى سويف الجميلة».. كتاب جديد للشاعر مؤمن سمير