تنفيذ ابتكار مصري لتحسين معالجة مياه الصرف (خاص)

كشف الدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، عن ابتكار مجموعة من باحثي معاهد المركز، نموذج مصري جديد لمحطات معالجة مياه الصرف، ويجري حاليا إسناد عملية تنفيذه في إحدى المحطات، وفقا لسياسة وتوجه الدولة بتحسين جودة مياه الصرف المعالجة وتوفير أكبر كميات ممكنة من المياه.وأوضح الدكتور خالد يسري، نائب رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء - في تصريحات لـ"الدستور"، أن البداية كانت عند توقيع اتفاقية مع أكبر جامعة كندية في 2014، للعمل في مجالات عديدة، كان أهمها والأولوية الأولى لنا هو عمل نموذج لمحطة نظام معالجة مياه الصرف من ثنائة لثلاثية من خلال إزالة بعض العناصر منها، بحيث تصلح للاستخدامات الأخرى مثل عمليات الري، والتي تساهم بشكل كبير في امكانية توفير مياه قد نعاني من نقصها.وأضاف: "بالتالي جهزنا فريق عمل بحثي من المعهد وفريق كندي على أعلى مستوى في هذا المجال، وتوصلنا في النهاية لنموذج، ومن ثم طلبنا من وزارة الإسكان تنفيذه، وبالفعل فتحت لنا الفرصة لتطبيق هذا النظام وأدخلتنا الوزارة للتقدم بالمشروع في احدى مشروعاتها".واستطرد: "بالفعل أجرينا تجارب عديدة ولدينا نتائج نثق فيها، خرجت بعد عمل نحو 4 سنوات من البحث والدراسة حتى تخرج بالشكل الحالي، وبالفعل توصلنا لنتائج مذهلة تتيح تنفيذ محطات أسهل من غيرها وأقل تكلفة، مع توفير كميات كبيرة من المياه تستخدم في الري وعمليات الصناعة وخلافه".وكشف عن أن هناك اجتماعات يجري عقدها حاليا مع الوزارة لمعرفة المحطة ومساحتها، وذلك للاتفاق مع الوزارة على التقدم لتنفيذ المشروع بنظام منافسة الجهات الأخرى المنفذة لمثل هذا النوع من المشروعات، وكل منا سيقدم عرض فني وسعر، وشفافية تامة، وعلى إثره وقعنا اتفاقية تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بحيث نقلل مبدئيا في استخدم أي قطع أو ماكينات أو طلمبات مستوردة وتوطين صناعة هذا النوع من المحطات لدينا بشكل كامل، الأمر الذي يعني أن المقاول المنفذ للمشروع هو الهيئة العربية للتصنيع والمعهد هو الاستشاري لعملية التنفيذ.