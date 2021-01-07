حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 7 يناير 2021
الخميس 07/يناير/2021 - 08:07 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجوزاء اليوم الخميس 7 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: لا تفكر في العمل بشكل دائم كما تفعل هذه الأيام، احصل لنفسك على فرصة للراحة كل فترة لأنك بحاجة حقًا إلى هذه الراحة.
عاطفيًا: الحب هو الفرصة الأهم في حياتك لتغيير الروتين القاتل الذي تعيشه والخروج من شرنقة العزلة والانزواء.
صحيًا: يهدّد أمر ما سلامتك ويعيد ما حصل معك سابقًا، وتتزوّد حيويّة كبيرة وعزيمة قوي.
مهنيًا: لا تفكر في العمل بشكل دائم كما تفعل هذه الأيام، احصل لنفسك على فرصة للراحة كل فترة لأنك بحاجة حقًا إلى هذه الراحة.
عاطفيًا: الحب هو الفرصة الأهم في حياتك لتغيير الروتين القاتل الذي تعيشه والخروج من شرنقة العزلة والانزواء.
صحيًا: يهدّد أمر ما سلامتك ويعيد ما حصل معك سابقًا، وتتزوّد حيويّة كبيرة وعزيمة قوي.