حظك اليوم.. برج الثور الخميس 7 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور اليوم الخميس 7 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: لا يناسبك انتقال القمر إلى مواجهة برجك من العقرب لذلك تجنّب النزاعات والصراعات، وحاول أن تعزّز طاقاتك الإبداعية والفكرية ومهاراتك في التواصل والاتصال.عاطفيًا: يطرأ اليوم ما يجعلك تستفيد بشكل كبير من ظروف عامة مناسبة بغية ترسيخ أسس العلاقة مع الشريك وتمتينها.صحيًا: لا تكثر من المشروبات الروحية في السهرات، واكتف بالقدر القليل منها.