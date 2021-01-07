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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 7 يناير 2021

الخميس 07/يناير/2021 - 08:33 ص
الأبراج
الأبراج
هويدا سعيد
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 7 يناير 2021 لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تكتشف ما يجعلك تتصرف بطريقة حكيمة، وتنكب على عمل جديد وتحقق إنجازًا مهمًا وغير مسبوق تستحق عليه التهنئة.
عاطفيًا: حاول أن تستوعب أصعب الأمور، يوم متقلب ومعاكس، لا تراهن عليه لتسوية أي أمر، فأنت تفتقد المناعة والحصانة.
صحيًا: استعض عن شرب المياه الغازية بالمياه العادية وخصوصًا تلك الغنية بالمعادن.

الثور
مهنيًا: لا يناسبك انتقال القمر إلى مواجهة برجك من العقرب لذلك تجنّب النزاعات والصراعات، وحاول أن تعزّز طاقاتك الإبداعية والفكرية ومهاراتك في التواصل والاتصال.
عاطفيًا: يطرأ اليوم ما يجعلك تستفيد بشكل كبير من ظروف عامة مناسبة بغية ترسيخ أسس العلاقة مع الشريك وتمتينها.
صحيًا: لا تكثر من المشروبات الروحية في السهرات، واكتف بالقدر القليل منها.

الجوزاء
مهنيًا: لا تفكر في العمل بشكل دائم كما تفعل هذه الأيام، احصل لنفسك على فرصة للراحة كل فترة لأنك بحاجة حقًا إلى هذه الراحة.
عاطفيًا: الحب هو الفرصة الأهم في حياتك لتغيير الروتين القاتل الذي تعيشه والخروج من شرنقة العزلة والانزواء.
صحيًا: يهدّد أمر ما سلامتك ويعيد ما حصل معك سابقًا، وتتزوّد حيويّة كبيرة وعزيمة قوي.

السرطان
مهنيًا: حوافز جديدة في العمل تجعلك أكثر حماسة ونشاطًا، وفرص نجاح متعدد على غير صعيد.
عاطفيًا: تتبدل الأحوال العاطفية إلى الأفضل، ومن الممكن أن توضح علاقة ما أو تعيش علاقة ممتعة.
صحيًا: حاول أن تستيقظ باكرًا وتمارس رياضة المشي وبعض التمارين قبل التوجه إلى العمل.

الأسد
مهنيًا: يطرأ اليوم ما يهدد بعض الاتصالات بمشاكل تتعلق بسفر أو برحلة إلى الخارج أو بعلاقات مع جهة أجنبية.
عاطفيًا: إهمالك الشريك أكثر من المعتاد يولد الشك لديه، حاول تمضية أطول وقت ممكن إلى جانبه، وحاول أن تدخل أعماقه لتعرف ما يقلقه.
صحيًا: أمر ما يقلق راحتك ويوتر أعصابك، صارح المقرّبين منك به فتريح نفسك نوعًا ما.

العذراء
مهنيًا: لقاءات جديدة وسارّة تسهّل أمامك الانطلاق في مشاريع عمل جديدة وتفتح لك الطريق نحو استثمارات كبيرة.
عاطفيًا: تفتتح فترة جيدة على الصعيد العاطفي والشخصي، ويخفف من وطأة مركور في برج الجدي.
صحيًا: تجنّب كل ما له علاقة بالتدخين ولا سيما تدخين النارجيلة فهو مضر جدًا.

الميزان
مهنيًا: تجد طريقًا يقودك إلى تغيير جذري وجيّد في دخلك المادي ويحسن وضعك المهني، ونكون قادرًا على إنجاح بعض المفاوضات.
عاطفيًا: مبادرة جيدة تجاه الشريك تلقى الأصداء الطيبة التي لم تكن تتوقعها بعد طول انتظار.
صحيًا: حاذر الاستسلام للشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك لاحقًا التخلص منها بسهولة.

العقرب
مهنيًا: انتقال القمر إلى برجك يساعدك على إيجاد الحلول الناجعة للأزمات المهنية التي تمرّ فيها، وتختار الطريق السليم لنجاحات مهنية مرتقبة ولتحويل كل السلبيات إلى ايجابيات.
عاطفيًا: تكون متمردًا ومبتعدًا عن الخط التقليدي في التعبير عن الحب وهذا يخلق جوًا من الحوار والتجديد مع الحبيب.
صحيًا: لا ضرر من المحاولة بين الحين والآخر الخروج في رحلة إلى الجبل وممارسة رياضة التسلق.

القوس
مهنيًا: تكون على موعد مع لقاء أو مصالحة، وتتلاحق الاتصالات وتكثر المسؤوليات المهنية، لذا نظم وقتك ولا تتأخر.
عاطفيًا: تتجرأ لطيّ صفحة من الماضي بعد اختبار تجارب قاسية وأخذ العبرة منها والتفكير في الخطوات المستقبلية الناجحة.
صحيًا: تتفاعل بحماسة مع أي نشاط رياضي وتشارك في كل ما هو مفيد للصحة.

الجدي
مهنيًا: تكون فرص المصالحة قويّة جدًّا ولا تقبل الشّك، وخصوصًا إذا كنت صبورًا ولطيفًا ومتفهّمًا.
عاطفيًا: إذا كنت تخوض علاقة جدية فتوقع أن تزدهر وأن تتعزز الروابط مع الشريك.
صحيًا: لا تكثر من إضافة الملح في الطعام، وخفف من تناول الحلويات أو السكريات، واستعض عنها بالفواكه.

الدلو
مهنيًا: تستاء بسبب تأخير أو مماطلة والتباس، ومن المستحسن ألا تتخذ أي قرار حاسم أو نهائي هذا اليوم.
عاطفيًا: نسيان الصراعات القديمة مع الشريك يجعلك تشعر بمدى روعة قربك منه وإعادة الاستمتاع بالذكريات المشتركة بينكما وكأنكما فى بداية حب جديد.
صحيًا: مهما بلغ حجم المشاغل اليومية، يبقى أمامك بعض الوقت لممارسة الرياضة.

الحوت
مهنيًا: فرص عمل جديدة في الأفق، اقتنص الأفضل منها لتحقق أحلامك وطموحاتك ومشاريعك.
عاطفيًا: نظرتك إلى الحب تتغير جذريًا بعد خوض العلاقة المقبلة لك، لكن لا تنحي باللائمة في ذلك على الطرف الآخر، أنت فقط لم يكن يدرك الأمور بشكل صحيح.
صحيًا: أنت تتوهم الكثير من الأمور حول صحتك، استمرارك بهذه الطريقة لن يجعلك أفضل على الإطلاق، بل يتسبب بضرر كبير لك.

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