واشنطن: إصابة 14 شرطيا أحدهم حالته خطيرة

أعلنت شرطة واشنطن، منذ قليل، إصابة 14 شرطيا أحدهم إصابته خطرة، نتيجة أعمال العنف بمقر الكونجرس أمس الأربعاء.يأتي ذلك بعد إعلان قائد إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، روبرت كونتي، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة أعمال العنف أثناء هجومهم الكونجرس "الكابيتول" بينهم سيدة متأثرة بإصابتها بطلق ناري، كما تم اعتقال 52 بعدما اقتحم أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس محاولين منع التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.وتجمع الآلاف من أنصار ترامب المحتجين الغاضبين في المنطقة المحيطة بمقر الكونجرس - في وقت سابق أمس الأربعاء - للاحتجاج على نتائج انتخابات 3 نوفمبر الماضي والتي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن على ترامب.وارتدى الكثير من المتظاهرين أغطية رأس حمراء، تأييدا لترامب والحزب الجمهوري، وحملوا أعلامًا كتب عليها اسم "ترامب"، بينما لم يرتد الكثير منهم أقنعة الوجه على الرغم من الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بكورونا بالولايات المتحدة.وكان ترامب قد وجه كلمة إلى أنصاره الجمهوريين - في وقت سابق أمس- دعاهم فيها للتوجه إلى مقر الكونجرس، حيث كان اليوم موعد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن، مضيفا: "سوف نسعى لمنح الجمهوريين الفخر والجرأة التي يحتاجونها لاستعادة بلادنا".