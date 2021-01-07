اليوم.. البابا تواضروس يقضى عيد الميلاد بدير الأنبا بيشوى

يقضي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم عيد الميلاد المجيد بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون وذلك عقب ترؤسه قداس عيد الميلاد المجيد.ومن المقرر أن يلتقي البابا تواضروس الثاني رهبان دير الأنبا بيشوي إلى جانب رهبان أديرة وادي النطرون ديري البراموس والسريان.وتسببت الموجة الأولى من فيروس كورونا في إلغاء احتفالات عيد القيامة، واحتفلت الكنائس المسيحية بالعيد في أجواء غير مسبوقة وسط إجراءات احترازية في ظل ما اتخذته الدولة من قرارات للحد من تفشي فيروس كورونا.