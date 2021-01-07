بريطانيا ترفض قواعد استيراد الممتلكات الثقافية من الاتحاد الأوروبى

أكد خبراء الفنون والأعمال الفنية في بريطانيا أن معارضة تجار الفنون والأعمال الفنية البريطانيين للقواعد الهادفة لمنع الإتجار التى وضعها الاتحاد الأوروبي، فضلا عن قرار الحكومة البريطانية بعدم الاستمرار، قد يضع الفن فى الإتحاد الأوروبى فى وضع غير مؤات.فبعد أيام قليلة من مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، رفضت المملكة المتحدة لوائح ترخيص الاستيراد الجديدة للممتلكات الثقافية التي قدمها الاتحاد الأوروبي في عام 2019، ومن المقرر أن يتم تطبيقها بحلول عام 2025.وقد واجه القانون المثير للجدل - الذي يهدف إلى منع الجريمة، لاسيما تمويل الإرهاب - معارضة شديدة من سوق الفن، حيث جادلت لندن بأن إجراءات الامتثال الخاصة بها ستجعل الأعمال الفنية مستحيلة بالنسبة للعديد من التجار ودور المزادات وجامعى التحف.وأوضح "دانييل دالتون"، عضو البرلمان الأوروبي السابق والرئيس التنفيذى الحالي لغرفة التجارة البريطانية أن بريطانيا لن تمضي قدما في القانون.وتابع: إن المادة (3) من اللائحة لن تطبق، وتعني المادة أن أي لوحة أو عمل إبداعي تم تصديره منذ مئات السنين أو حتى لفترة أطول، يمكن مصادرته وإعادته مرة أخرى بموجب التدابير الجديدة، بغض النظر عن حدوث عملية الشراء بحسن نية أو لاعتبارات المعاهدة والاتفاقية أو قوانين التقادم.وأضاف دالتون - في تصريح لصحيفة (الفن) على الانترنت - "لقد أصبح واضحًا بالنسبة لي في المناقشات مع صانعي القرار أن المملكة المتحدة لن تمضي قدمًا في القانون الجديد بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي".