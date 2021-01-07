دراسة: الأمريكيون من السود الأكثر ترددًا فى أخذ لقاح كورونا

أظهرت دراسة استقصائية أجريت على ما يقرب من 5 آلاف أمريكي إلى أن 31،1% من الأمريكيين لا ينون الحصول على لقاح فيروس كورونا المتسجد، وحاز رفض اللقاح على معدل أعلى بين الأمريكيين السود، والنساء ذات التوجهات المتحفظة.وأوضح الدكتور "تيموثى كالاهان"، الأستاذ المساعد في كلية الصحة العامة بجامعة "تاكساس" الأمريكية أن الدراسة تهدف إلى فهم أفضل لنوايا واتجاهات الأمريكيين فيما يتعلق باللقاحات.ووجد الباحثون - في الاستقصاء الذي نشرت نتائجه في عدد يناير من مجلة (الطب والعلوم الإجتماعية) - أن النساء أكثر عرضة بنسبة 71% لعدم متابعة التطعيم، يليهن الأمريكيين من السود بنسبة 41%.كما أظهرت النتائج المتوصل إليها إلى أن السياسة تلعب دورا هاما في هذا الصدد، فكل زيادة بمقدار نقطة في النزعة المحافظة بين السيدات زادت من احتمالات رفضهن الحصول على التطعيم بنسبة بلغت 18%.كما كشفت الدراسة تباين أسباب إحجام أخذ اللقاح بين المجموعات السكانية المختلفة.فعلى سبيل المثال، قالت النساء اللواتي شملتهن الدراسة إنهن مترددات بناءً على مخاوف السلامة والفعالية، بينما قال الأمريكيون السود إن ترددهم ينبع من مخاوف مماثلة بالإضافة إلى نقص الموارد المالية أو التأمين الصحي.وأكد "كالاهان" حاجة المجتمع الطبي وصانعي السياسات لإيجاد لبناء الثقة فى اللقاح فى المجتمع الأمريكي من أصل إفريقى ولضمان تسليمه بتكلفة معقولة.