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باحثون يشيرون إلى الارتباط بين الألياف الغذائية والاكتئاب

الخميس 07/يناير/2021 - 07:16 ص
الألياف الغذائية
الألياف الغذائية والاكتئاب
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توصلت دراسة طبية حديثة إلى ارتباط الألياف بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، خاصة لدى النساء فى فترة ما قبل انقطاع الطمث.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 264 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم يعانون من الاكتئاب، وتتزايد أعدادهم بمرور الوقت.

وتهدد هذه الحالة المنهكة أكثر شيوعا عند النساء، وهناك عدد من النظريات حول أسباب ذلك، حيث تم ربط التغيرات في مستويات الهرمونات لدى النساء فى فترة ما حول انقطاع الطمث بالاكتئاب.

وأكدت دراسة - أجرتها كلية على الطب بجامعة (نيويورك)، وشملت 5 آلاف و800 سيدة من مختلف الأعمار - وجود علاقة عكسية بين تناول الألياف الغذائية والاكتئاب لدى النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث، بعد التكيف مع المتغيرات الأخرى، لكن لم يتم توثيق فرق كبير في النساء بعد انقطاع الطمث.

وأشارت إلى أن استنفاد هرمون "الاستروجين" قد يلعب دورًا في تفسير سبب عدم استفادة النساء بعد سن اليأس من زيادة الألياف الغذائية، لأن هرمون الاستروجين يؤثر على توازن الكائنات الدقيقة الموجودة في الأمعاء الموجودة في النساء قبل انقطاع الطمث وبعد انقطاع الطمث.

كما يمكن تفسير الارتباط بين الألياف الغذائية والاكتئاب جزئيًا من خلال تفاعلات القناة الهضمية والدماغية، لأنه يُنظَر إلى أن التغيرات في تكوين مجهريات البقعة المعوية قد تؤثر على النقل العصبي، وتعمل الألياف على تحسين ثراء وتنوع ميكروبيوتا الأمعاء.

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