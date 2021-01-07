أستراليا تسجل فائضا تجاريا قدره 5 مليارات دولار أسترالى
الخميس 07/يناير/2021 - 07:12 ص
وكالاتطباعة
أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن تسجيل الاقتصاد الأسترالي فائضا تجاريا قدره 5 مليارات دولار أسترالي في شهر نوفمبر 2020م الماضي.
وأوضح البيان أن فائض السلع والخدمات في أستراليا انخفض بمقدار 1.561 مليار دولار أسترالي ليصل إلى 5.022 مليار دولار أسترالي في نوفمبر الماضي
وأوضح البيان أن فائض السلع والخدمات في أستراليا انخفض بمقدار 1.561 مليار دولار أسترالي ليصل إلى 5.022 مليار دولار أسترالي في نوفمبر الماضي