أستراليا تسجل فائضا تجاريا قدره 5 مليارات دولار أسترالى

أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن تسجيل الاقتصاد الأسترالي فائضا تجاريا قدره 5 مليارات دولار أسترالي في شهر نوفمبر 2020م الماضي.وأوضح البيان أن فائض السلع والخدمات في أستراليا انخفض بمقدار 1.561 مليار دولار أسترالي ليصل إلى 5.022 مليار دولار أسترالي في نوفمبر الماضي