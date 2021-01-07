رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تشدد على أهمية احترام العملية السياسية فى واشنطن

الخميس 07/يناير/2021 - 07:07 ص
أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
وكالات
طباعة
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن شعوره بالحزن إزاء الأحداث التي وقعت أمس بمقر الكونجرس الأمريكي في العاصمة واشنطن.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي.

وشدد دوجاريك على أهمية أن يؤكد القادة السياسيون، في مثل هذه الظروف، لمؤيديهم الحاجة للامتناع عن العنف واحترام العمليات السياسية وسيادة القانون.

وأعرب رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير من جانبه عن قلقه بشأن التطورات التي وقعت أمس في مقر الكونغرس الأمريكي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي إحدى أكبر الديمقراطيات في العالم، وأن السلام واحترام العمليات الديمقراطية سيسودان في هذا الوقت الحرج.

موضوعات متعلقة

تفاصيل اللحظات الأخيرة لرحيل مصطفى محمد عن الزمالك (خاص)

تصادم 6 سيارات بطريق الساحل الشمالى بمطروح (صور)

إصابة امراة بالرصاص وسط احتجاجات العاصمة الأمريكية

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

الصور

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

الأكثر قراءة

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

خلال ساعات.. مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري الفرنسي

بعد إخلاء سبيله.. الصور الأولى لسيف الدين أحمد المتهم بقضية الفيرمونت

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

دراسة: الأمريكيون من السود الأكثر ترددًا فى أخذ لقاح كورونا

لماذا فشل علاج الاضطراب ثنائى القطب مع غالبية المرضى؟

مواعيد القطارات اليوم الخميس 7-1-2021

إقامة كأس آسيا 2023 فى الفترة من 16 يونيو وحتى 16 يوليو

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
خالد عكاشة
إلى أين تذهب إثيوبيا؟!
المزيد

الثقافة

«سقف الغرفة».. كتاب جديد لسمر طاهر عن دار كتبنا

شاهيناز الفقى: جائزة إحسان عبدالقدوس حافز قوى وتتويج لجهدى

نصير شمة يفوز بجائزة هولندية لأبرز الشخصيات تأثيرا فى 2020

«حكاية بنى سويف الجميلة».. كتاب جديد للشاعر مؤمن سمير