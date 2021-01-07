13345 إصابة جديدة و1165 وفاة بفيروس كورونا فى المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الخميس 13345 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1165 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و479 ألفا و835 إصابة و129 ألفا و987 وفاة.والزيادة الجديدة في الإصابات والوفيات هي الأعلى المسجلة في يوم واحد، باستثناء زيادة لمرة واحدة في أكتوبر تشرين الأول قالت الحكومة إنها كانت نتيجة تغييرات منهجية.وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.